Preso tenta fugir após audiência de custódia e é morto por agente penitenciário

FÓRUM DE CUIABÁ

MATO GROSSO MAIS

O preso Manaces dos Santos Dultra morreu neste domingo (2) a caminho do pronto-socorro de Cuiabá após levar um tiro de um agente penitenciário de plantão.

De acordo com nota divulgada pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, que abriu procedimento para investigar o caso, após audiência de custódia com a juíza da 9ª Vara Criminal, Renata Parreira, os presos estavam sendo encaminhados para a área da carceragem do Fórum, e um deles, Dultra conseguiu soltar as algemas de mão para fugir, quando recebeu ordem para que parasse.

O preso permaneceu em fuga, momento em que o agente penitenciário fez o disparo para conter a ação.

De acordo com a Secretaria, o Samu foi acionado imediatamente, deu o primeiro atendimento e encaminhou o preso ferido ao Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, que não resistiu ao ferimento.

O preso foi autuado por tráfico neste final de semana, na capital, e após a audiência de custódia teve prisão decretada pela justiça.

Anteriormente, ele esteve preso na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, de onde saiu no dia 23 de fevereiro deste ano, e era monitorado por tornozeleira eletrônica.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa foi acionada e esteve no Fórum iniciando as investigações.

O agente penitenciário teve a arma recolhida e será ouvido pela delegada Juliana Palhares, na sede da DHPP.

A Unidade de Correição da Sejudh está acompanhando a ocorrência. Com Assessoria