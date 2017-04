Emanuel Pinheiro envia à Câmara de Vereadores reforma administrativa

NESTA SEMANA

A GAZETA

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), envia nesta semana para a Câmara dos Vereadores o Projeto de Lei da Reforma Administrativa do município. A previsão foi feita pelo secretário municipal de Governo, Carlos Roberto da Costa, o Nezinho.

A proposta elaborada pela equipe técnica do peemedebista prevê o desmembramento de pastas, como Comunicação e Governo, Cultura, Esporte e Turismo.

Segundo Nezinho, a íntegra da proposta está aos cuidados da Procuradoria Geral do Município (PGM).

“Os procuradores estão fazendo a revisão do texto, analisando os aspectos legais, e em dois dias o projeto voltará ao prefeito, que encaminhará aos vereadores para discussão”.

Nezinho ressalta que neste momento a reforma da administração é a prioridade do prefeito. A divisão das pastas de Comunicação e Governo fará com que o hoje secretário adjunto, José Roberto Amador, seja alçado à condição de secretário titular.

A fusão das secretarias ocorreu na gestão do ex-prefeito Mauro Mendes (PSB), no momento em que o hoje secretário de Estado do Gabinete de Comunicação (GCom), Kleber Lima, passou a atuar nas duas frentes.

Já no caso da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, há a possibilidade de que as três pastas sejam desmembradas, o que será discutido pelos vereadores, quando o projeto for encaminhado.

Outro projeto que poderá, em breve, ser encaminhado ao Legislativo, é o que trata da carreira dos enfermeiros do município.

O ponto mais polêmico trata do pagamento aos profissionais do chamado “Prêmio Saúde Cuiabá”.

Há a possibilidade de que o pagamento, que em alguns casos chega a 50% dos vencimentos dos trabalhadores, seja extinto.

Conforme o gestor, houve avanços no diálogo entre o município e a categoria e isso em breve resultará no envio de um projeto ao Legislativo.

“Estamos avançando nas discussões e este é outro assunto que será resolvido muito brevemente”.