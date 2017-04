VOLTAM AO TRABALHO NESTA 5ª

Os quase 200 servidores dos Correios da maior central de distribuição do Estado, localizada no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, voltam ao trabalho a partir desta quinta-feira (6), após mais de uma semana em greve em decorrência da morte de um funcionário, que foi contaminado por fezes de pombo.

A informação é do assessor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios em Mato Grosso, Alexandre Aragão.

No dia 30 de março, quinta-feira passada, a Justiça do Trabalho do Estado atendendo a um pedido do Sindicato determinou a interdição do prédio.

Em caso de descumprimento, o juiz Alex Fabiano de Souza determinou multa diária no valor de R$ 50 mil. A decisão é assinada do dia 30 de março.

De acordo com o assessor jurídico do Sindicato, Alexandre Aragão, a medida foi tomada após a ação protocolada na Justiça anexada à reportagem do Mato Grosso Mais, que divulgou na última segunda-feira a morte de um funcionário em decorrência de ter sido contaminado por fezes de pombo. Leia mais aqui.

Celso Luis Gomes, de 43 anos, tinha 23 anos de empresa e trabalhava na maior Central de Distribuição do Correios de Mato Grosso, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande.

Os Correios pediram reconsideração ao magistrado, alegando que já havia tomado providências para melhorar o local de trabalho.

O juiz deferiu parcialmente o pedido e destacou os trabalhos de higienização, dedetização e colocação de telas de proteção para evitar a presença de pombos na central.

Por causa da paralisação, mais de 20 mil encomendas e correspondências deixaram de ser entregues.