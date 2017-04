Desembargador de MT é condenado a pagar R$ 12 mil a juiz

ATRASO DE ALUGUEL

FOLHA MAX

O juiz da Oitava Vara Cível, Emerson Luis Pereira Cajango, condenou o desembargador aposentado A.B.F. ao pagamento de R$ 11.537,85 – mais juros e multas contratuais -, além de R$ 1.151,79 de danos materiais em virtude de dívidas de aluguel e desocupação de um imóvel onde residia sua filha, T.B.T., e seu genro, J.C.T. A decisão é da última segunda-feira (3).

Mesmo não sendo o morador, o contrato de aluguel estava no nome do magistrado aposentado.

O autor da ação – um processo de despejo com pedido de pagamento de alugueis atrasados -, é o juiz A.P.N..

Segundo informações do processo, A.P.N, proprietário do imóvel, e A.B.F, locatário, assinaram um contrato de aluguel no dia 07 de outubro de 2011 com duração de 1 ano, prorrogado por tempo indeterminado a partir de seu encerramento.

O valor inicial do negócio era de R$ 2.300,00 – com vencimento todo dia 7 do mês -, passando para R$ 2.800,00 em 2014, e chegando a R$ 3.107,09 no ano de 2015.

O dono do imóvel, porém, afirma que os alugueis deixaram de ser pagos de maneira pontual em 2014 e que desde setembro de 2015 eles haviam cessado definitivamente – totalizando seis meses até a data de propositura da ação.

O juiz e proprietário do imóvel, então, solicitou a devolução do bem.

Contudo, a filha e o genro do desembargador aposentado saíram da residência apenas no dia 09 de maio de 2016 – quase três meses após o início do trâmite processual.

O proprietário do imóvel alegava possuir R$ 27.611,69 em dívidas – entre alugueis atrasados, encargos e débitos de IPTU.

Desse valor, no entanto, R$ 18.227,69 já haviam sido pagos, restando apenas as taxas de condomínio dos meses de abril e maio de 2016, além da taxa de mudança, totalizando R$ 2.153,76.

A.B.F., que assinou o contrato de aluguel e cedeu a residência para utilização de sua filha e genro, também não pagou pela reforma realizada no imóvel que estava prevista no acordo, no valor de R$ 1.151,79.

Em sua decisão, o juiz Luis Pereira Cajango não ordenou o despejo uma vez que os residentes do imóvel já haviam desocupado o local em maio de 2016.

Entretanto, o magistrado condenou o desembargador aposentado ao pagamento de R$ 11.537,85 – referentes a alugueis, taxas de condomínio e IPTU atrasados -, corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até a data do desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada prestação, sendo os aluguéis acrescidos de multa de 2% , estipulada contratualmente.

O desembargador também foi condenado ao pagamento de R$ 1.151,79 – também corrigidos pelo INPC mais juros de 1% ao mês a partir dos comprovantes da reforma do imóvel realizada pelo proprietário do imóvel.