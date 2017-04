FAP

DA REDAÇÃO

103 beneficiários, entre deputados, ex-parlamentares e viúvas, tiveram a aposentadoria paga pela Assembleia Legislativa do Estado suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão deve ser mantida até que seja divulgada uma decisão definitiva sobre o assunto.

A decisão de Moraes dada nesta quinta-feira (6), atende ao pedido do Ministério Público da União.

Rodrigo Janot, entrou no mês passado, com uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no STF para pedir a suspensão das seis leis estaduais que instituíam sistema próprio de previdência para deputados e ex-deputados estaduais, por meio do FAP.

O procurador da República afirmou que os benefícios são inconstitucionais.

Ao determinar a suspensão do benefício, Alexandre Moraes mandou oficiar o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), e o governador Pedro Taques (PSDB) sobre a decisão.

Eles também deverão apresentar informações sobre o FAP ao STF em um prazo de até 10 dias.

“Concedo a cautelar postulada na ADPF, ad referendum do Plenário, a suspensão da eficácia dos atos impugnados, com efeitos ex nunc, vedada a concessão ou majoração de benefícios fundados nessas normas até o julgamento definitivo da presente arguição”, diz trecho do despacho de Alexandre de Moraes.