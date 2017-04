Vídeo mostra explosões e princípio de incêndio no final do show de Daniel; ninguém ficou ferido

SHOW DE DANIEL

Um vídeo feito durante a apresentação do cantor Daniel na Musiva, na noite deste sábado (8), mostra o momento em que ocorre o curto-circuito, algumas explosões, e o princípio de incêndio.

O início do vídeo ainda mostra Daniel cantando a música “Viva da Vida”, de Milionário e Zé Rico.

O incidente ocorreu ao fundo do palco, pontual e controlado rapidamente.

Para evitar qualquer risco de incidente, todas as pessoas foram retiradas do local com o máximo de segurança.

O show de Daniel era para arrecadar fundos para a Santa Casa de Cuiabá e o Hospital do Câncer.

Um dos presentes no local era o governador Pedro Taques (PSDB), que foi retirado com a ajuda dos seguranças.

No Facebook, o cantor Daniel agradeceu a hospitalidade recebida pelos cuiabanos e citou o incidente ocorrido na casa de shows.