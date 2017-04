Ator global, Henri Castelli fala sobre a emoção de interpretar Jesus Cristo em Cuiabá; fotos

AUTO DA PAIXÃO

MATO GROSSO MAIS / ASSESSORIA

O ator global Henri Castelli e o secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social, Max Russi (PSB, concederam coletiva de imprensa sobre o Auto da Paixão de Cristo nesta segunda-feira (10.04), no hotel Deville, localizado na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá.

A encenação do Auto da Paixão de Cristo é realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas) desde 2007, em Cuiabá.

Ao final do evento, o ator Henri Castelli gravou, de forma exclusiva para Mato Grosso Mais, o convite para que a população participe do evento que será realizado no Sesi Papa a partir desta terça-feira (11).

Nesses 10 anos, o espetáculo cresceu e se sagrou o segundo maior teatro a céu aberto do país a encenar a morte e ressurreição de Cristo, com um público médio de 10 mil pessoas por dia. A entrada é gratuita.

Esse ano o evento ocorre entre os dias 11 e 16 de abril, no Memorial João Paulo II, Sesi Papa, na Morada do Ouro, e traz pela segunda vez o ator Henri Castelli no papel de Jesus Cristo.

A apresentação teatral valoriza a religiosidade e convida à reflexão no período pascoal.

O evento também levará acessibilidade para as pessoas com deficiência. Todos os dias de apresentação haverá tradução em libras e um dia com áudio descrição. O local possui um espaço reservado para cadeirantes.

O projeto tem seu foco na inclusão social capacitando os participantes com oficinas de marcenaria, serralheria, maquiagem e caracterização, figurinos e teatro.

Parte dos serviços de cenário, figurinos, maquiagem e limpeza são realizados pelos reenducandos e reeducandas, uma parceria com a Fundação Nova Chance (Funac).

Entre os atores estão os indígenas, trabalhadores do aterro sanitário, casa lares, adolescentes do sócio educativo, atores de Barra do Garças, Nortelândia, Xingu, Jaciara e São Pedro da Cipa.

Ao todo, são gerados mais de 650 empregos diretos e 400 indiretos. No local, ainda serão montadas a praça de alimentação e feira de artesanato.