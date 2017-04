SAÍDA DA SECID

MATO GROSSO MAIS

O Governo de Mato Grosso divulgou nota pública no início da noite desta segunda-feira (10) aonde comunica a saída do secretário Wilson Santos da pasta de Cidades para retornar, de forma provisória, para a Assembleia Legislativa (ALMT).

De acordo com trecho da nota, a decisão tem o objetivo de esclarecer aos deputados estaduais a negociação feita em conjunto pela Secretaria de Cidades (Secid), Controladoria Geral do Estado (CGE) e Procuradoria Geral do Estado (PGE) com o Consórcio VLT Cuiabá – Várzea Grande, para a retomada das obras do VLT, que encontra-se no momento sob análise do Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público Estadual (MPE), como é de conhecimento público.

Ainda segundo a nota, assim que esgotado esse debate no âmbito da Assembleia Legislativa, Wilson Santos retornará ao comando da Secid.

Segundo o Governo, assume interinamente a titularidade da pasta a secretaria adjunta de Administração Sistêmica, Juliana Ferrari.

VEJA NOTA ABAIXO:

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria da Casa Civil, informa que o secretário de Cidades, Wilson Santos, retoma provisoriamente suas atividades na Assembleia Legislativa a partir desta segunda-feira (10.04).

A decisão, tomada em conjunto com a Casa Civil, tem o objetivo de esclarecer ao Parlamento Estadual a negociação feita em conjunto pela Secretaria de Cidades (Secid), Controladoria Geral do Estado (CGE) e Procuradoria Geral do Estado (PGE) com o Consórcio VLT Cuiabá – Várzea Grande, para a retomada das obras deste importante modal de transportes que servirá às duas maiores cidades de Mato Grosso, que encontra-se no momento sob análise do Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público Estadual (MPE), como é de conhecimento público.

Assim que esgotado esse debate no âmbito da Assembleia Legislativa, Wilson Santos retornará ao comando da Secid. Assume interinamente a titularidade da pasta a secretaria adjunta de Administração Sistêmica, Juliana Ferrari. Não haverá nenhuma outra mudança no staff no período.

Cuiabá-MT, 10 de abril de 2017.