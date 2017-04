Inscrições para 31ª Corrida Bom Jesus de Cuiabá

NESTA SEGUNDA-FEIRA

DA REDAÇÃO

A Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo abre nesta segunda-feira (10), as inscrições para a 31ª Edição da Corrida Senhor Bom Jesus de Cuiabá.

Os interessados em participar da prova que encerrará as comemorações do aniversário de 298 anos da Capital, deverão se inscrever até o próximo dia 14 de abril, pelo site da prefeitura.

A prova que terá um percurso de 10 km, e será disputada no dia 23 de abril, com largada no Parque das Águas e chegada na Orla do Porto.

O Secretário da Pasta, Renato Anselmo, ressalta que as inscrições são gratuitas, entretanto, no ato de entrega dos kits (camiseta e chip) que ocorrerá do dia 19 a 21, os corredores deverão contribuir com 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal).

Os alimentos serão destinados a uma instituição de caridade, definida a posteriori pela Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.

A corrida, contará com o apoio das Secretarias de Mobilidade Urbana, Saúde e Obras, além de equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Samu, 13º Brigada da Infantaria Motorizada e das Federações de Atletismo e de Educação Física de Mato Grosso.

Conforme o secretário adjunto de Esportes, Edilson Odilon, todos os anos mais de cinco mil corredores participam do evento nas categorias, atletas com deficiência, elite feminina, masculina e categoria geral.

Enfatizando que a competição ocorre dentro das normas da Confederação Brasileira de Atletismo, considerando a ordem de chegada como critério para definir os vencedores e não o tempo líquido dos esportistas.

Os atletas irão percorrer as seguintes ruas: Avenida Hermínia Torquato, Historiador Rubens de Mendonça, Getúlio Vargas, Barão de Melgaço, Córrego Oito de Abril e Beira Rio.