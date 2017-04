TRAGÉDIA EM MT

MATO GROSSO MAIS

A Polícia Militar de Mato Grosso abriu um Inquérito Policial Militar para investigar a morte de um universitário, em Nova Xavantina (650 Km de Cuiabá), na madrugada deste domingo (9).

Renan Luna, de 22 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante uma festa para recepcionar calouros do curso de Engenharia Civil.

Em nota pública divulgada pela PM, o inquérito deve investigar as circunstâncias da participação de um major da PM.

O oficial participou da festa, junto com a esposa, e numa abordagem feita a três pessoas no banheiro, que estariam consumindo drogas, ele deu voz de prisão e a confusão começou.

Dois rapazes conseguiram fugir, um terceiro ficou detido.

Ele tentou levar preso o suspeito e chegou a dar dois tiros no chão para tentar dispersar o tumulto, mas o rapaz escapou e na sequência houve disparos. Uma das balas atingiu Renan.

Ainda não se sabe se a bala que atingiu o estudante saiu da arma do major ou dos amigos do rapaz que ficou detido com o oficial.

O major disse para a imprensa local que os amigos desse rapaz também estariam armados e feito disparos de arma de fogo. O oficial já teria sido ouvido pela Polícia Civil.

“A PM reitera que a apuração ocorrerá a partir de depoimentos dos policiais militares e dos demais envolvidos, e de testemunhas, além de laudos periciais e outros recursos que forem considerados necessários ao esclarecimento na ocorrência”, diz trecho da nota.

O estudante universitário Renan é filho de um empresário de Água Boa, cidade vizinha a Nova Xavantina, Vando Luna, dono das lojas Luna Modas. No Facebook do rapaz, a informação é a de que ele é morador de Bauru (SP).

Confira a íntegra da nota da PM.

“A Polícia Militar informa que já instaurou inquérito policial militar para apurar o fato e as circunstâncias da participação do comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar na ocorrência envolvendo a prisão de três indivíduos e a morte do jovem Renan Luna, 22, na madrugada deste domingo (09.04), durante uma festa de estudantes no município de Nova Xavantina.



A PMMT reitera que a apuração ocorrerá a partir de depoimentos dos policiais militares e dos demais envolvidos, e de testemunhas, além de laudos periciais e outros recursos que forem considerados necessários ao esclarecimento na ocorrência.”

Com Gazeta Digital