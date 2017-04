Menina é encontrada morta em lagoa após desafio de jogo em Mato Grosso

G1

Segundo a Polícia Militar, a suspeita é que o incidente tenha relação com um jogo online que incitava desafios do qual a adolescente fazia parte.

NA WEB

No Brasil, o Baleia Azul também tornou-se assunto entre os adolescentes. Por aqui, pelo há pelo menos 13 grupos fechados no Facebook, com mais de 59 mil pessoas. Porém, os internautas brasileiros transformaram o desafio fatal em zoeira e trataram de inundar a web com memes debochando do jogo.