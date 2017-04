ALERTA PARA WILSON SANTOS

MATO GROSSO MAIS

O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, em entrevista ao SBT Comunidade, nesta quarta-feira (12), falou sobre a volta do deputado estadual Wilson Santos (PSDB) ao Parlamento Estadual.

Wilson Santos estava ocupando a pasta de Cidades, e na última segunda-feira (10) deixou a Secretaria para voltar à Assembleia Legislativa.

Botelho disse que já alertou o tucano sobre os trabalhos que ele deve fazer para convencer os deputados sobre a importância da retomada das obras do VLT.

Segundo o presidente, Wilson Santos deve ficar em torno de duas semanas na ALMT para tentar convencer os deputados.

Eduardo Botelho, na entrevista ao jornalista Paulo Coelho, alertou o tucano sobre o Consórcio VLT.

“Deputado, o senhor tome cuidado. Esse Consórcio avalizou todas as mentiras do governo passado (Silval Barbosa (PMDB)). Eles iam junto com o governador (Silval) e falavam: nós vamos inaugurar mês que vem. Colocar data para um Consórcio como esse é muito temeroso”, comentou.

Sobre o relatório feito pela CPI das Obras da Copa, que tem o deputado estadual Oscar Bezerra (PSB) como presidente, Botelho revelou que não deve mudar a essência do documento.

“Desde que não mude a essência dele (relatório). A essência dele é o desvio de recursos”, pontuou.

O relatório da CPI ainda aponta que o atual Governo não deveria trabalhar com o mesmo Consórcio.