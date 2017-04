EXCLUSIVO

MATO GROSSO MAIS

Um dos pastores mais influentes e conhecidos de Mato Grosso, Paulo Roberto Alves, de 52 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (13), sob a acusação de ter abusado sexualmente de duas menores, uma de 11 e 15 anos, respectivamente, em Cuiabá.

Segundo informações das vítimas ao Conselho Tutelar da Capital, não houve penetração, só sexo oral.

Mato Grosso Mais fez imagens exclusivas do Pastor deixando o Cisc Planalto em direção ao Fórum de Cuiabá, aonde no início da tarde ele deve passar por uma audiência de custódia.

Muito abatido, Paulo Roberto falou com Mato Grosso Mais. Ele alegou que a prisão dele é uma armação da igreja Assembleia de Deus, aonde fica localizado o Grande Templo, local aonde ele já atuou.

Mato Grosso Mais questionou o motivo da armação, mas não conseguimos obter a resposta completa, Paulo Roberto só alegou perseguição da igreja e se diz inocente da acusação.

O Pastor foi flagrado por uma guarnição da Polícia Militar deixando duas adolescentes em uma rua próximo à Avenida das Torres, na Capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, narrado pelos policiais, um veículo, seria uma Hilux, estaria deixando duas garotas próximo de um matagal.

Desconfiados, os PMs pediram para o condutor parar o veículo, mas ele não obedeceu e fugiu do local.

O mesmo condutor registrou um boletim de ocorrência de que a sua caminhonete havia sido roubada.

Os mesmos policiais que tentaram abordar o condutor entraram em contato com o Ciosp para tentar descobrir quem seria o proprietário da Hilux.

Mais tarde, os PMs conseguiram prender o Pastor em sua residência.

As meninas acabaram relevando depois à polícia que foram abusadas pelo Pastor e que cada uma teria recebido em torno de R$ 200 cada pelo ‘programa’.

Paulo Roberto também já se aventurou na política. Em 2012, ele foi candidato a vice-prefeito de Cuiabá na chapa com Carlos Brito.

OUTRO LADO

Em contato com a Igreja Assembleia de Deus, o vice-presidente da Convenção dos Ministérios da Assembleia de Deus do Estado de Mato Grosso, Rubens Ciro, disse que o Pastor Paulo Roberto atuou no Grande Templo por 10 anos.

Há cinco anos, Paulo Roberto foi desligado por desacordo com o regimento interno ao não obedecer os seus superiores e por prática de assédio. Rubens Ciro também negou que a Assembleia de Deus faça perseguição e disse estar muito triste com o episódio.