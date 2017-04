Coordenação executiva se reúne com municípios do Baixo Araguaia

CARAVANA DA TRANSFORMÇÃO

DA REDAÇÃO

Parte da coordenação executiva da Caravana da Transformação esteve reunida com prefeitos, secretários, servidores municipais da saúde e reguladores dos 12 municípios que serão beneficiados pela sexta edição do programa, realizada entre os dias 25 de abril e 05 de maio, no Complexo Esportivo Gezil Araújo, em Porto Alegre do Norte.

O encontro ocorreu na Câmara Municipal e, na oportunidade, o secretário de Estado do Gabinete de Governo e coordenador-geral da Caravana, José Arlindo de Oliveira, apresentou o funcionamento do programa, que é dividido em duas etapas: saúde e cidadania. Na parte de saúde, estão as consultas, exames e cirurgias oftalmológicas, entre elas catarata, pterígio e yag laser.

As consultas e exames serão realizadas de 25 de abril a 1º de maio e as cirurgias de 27 de abril a 5 de maio.

Já na parte de cidadania, são oferecidos atendimentos para a confecção de documentos pessoais, como RG, CPF, 2ª via de certidões, Carteira de Pescador Amador, além de cortes de cabelo, cursos profissionalizantes, palestras, oficinas, orientações jurídicas e muito mais. Entretanto, estes atendimentos serão oferecidos nos dias 28 e 29 de abril.

“A reunião técnica que fazemos com prefeitos e secretários de saúde é uma oportunidade não só para eles entenderem o funcionamento da Caravana, mas também nós, enquanto coordenação executiva, conhecermos a realidade e as dificuldades dos municípios”, explicou José Arlindo.

Entre os assuntos discutidos na reunião está o cronograma de atendimentos oftalmológicos, que é montado a partir da relação de pacientes já cadastrados nos municípios.

A coordenadora de Saúde da Caravana, Simone Balena, chamou a atenção para a importância da busca ativa do público alvo do programa, que são as pessoas acima de 55 anos.

Segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem 11.711 pessoas com mais de 55 anos na região do Baixo Araguaia, que compreende os municípios beneficiados pela sexta edição do evento.

“Por isso ressalto a importância dos agentes de saúde buscarem em sua localidade essas pessoas. Sabemos que em nosso Estado ainda temos muitos casos de catarata que ainda não foram identificados. Essa é uma oportunidade de atendermos estes casos”, destacou Simone.

Porto Alegre do Norte, por exemplo, já possui 800 pacientes cadastrados para serem atendidos durante a Caravana da Transformação.

Entretanto, o prefeito do município, Daniel do Lago, espera que este número dobre, já que a saúde municipal está fazendo a busca ativa na região rural.

“Pelo menos 51% dos moradores de Porto Alegre do Norte estão localizados na zona rural e sabemos que grande parte das pessoas que vivem mais afastadas da cidade são idosos. Não estamos medindo esforços para encontrar essas pessoas, porque sabemos que esta é uma oportunidade única para nossa região”, destacou o prefeito.

Tão contente quanto o prefeito, está o secretário municipal de Saúde de Vila Rica, Márcio Sulek. Como a região não dispõe de um oftalmologista, o município tinha que encaminhar seus pacientes à Cuiabá.

A dificuldade não era só logística, já que é grande a distância até a Capital, mas principalmente financeira.

“Infelizmente hoje um paciente de Vila Rica se desloca a uma distância de 1.300 km só para ida, sem considerarmos a volta. Essa Caravana veio em um bom momento para o município, até mesmo porque estaremos diminuindo os gastos com a saúde”, destacou o secretário de Saúde de Vila Rica.

O prazo estipulado para as prefeituras encaminharem a relação de pacientes regulados à coordenação de Saúde da Caravana é até o dia 17 de abril.

“Somente a partir dessas informações, teremos condições de fazer os agendamentos dos atendimentos, por isso enfatizo que é imprescindível a colaboração dos municípios neste sentido”, explicou Simone Balena.

Municípios

Além de Porto Alegre, os seguintes municípios serão beneficiados: Alto Boa Vista, Canabrava do Norte, Confresa, Luciara, Novo Santo Antônio, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, Serra Nova Dourada e Vila Rica.

Atendimento

Para ser atendido durante a Caravana, os interessados devem procurar a secretaria municipal de Saúde de seu município com documentos pessoais e cartão SUS.

Outras informações podem ser esclarecidas pelo site: www.caravana.mt.gov.br

ou pelo email caravanadatransformacao@ses.mt.gov.br.