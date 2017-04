ACUSADO DE ABUSO SEXUAL

MATO GROSSO MAIS

A prisão do pastor Paulo Roberto Alves, de 52 anos, na última quarta-feira (12), sob acusação de abuso sexual contra duas menores, uma de 11 e 15, respectivamente, em Cuiabá, foi repercutida na imprensa nacional.

O site do jornal Estado de São Paulo (Estadão) mostrou o caso nesta sexta-feira (14).

O Estadão, ao final da reportagem, cita que não conseguiu encontrar o pastor para ouvir o seu lado, e se refere ao vídeo divulgado, com exclusividade, por Mato Grosso Mais, aonde Paulo Roberto diz que é inocente e o que aconteceu com ele foi uma armação da igreja Assembleia de Deus.

Outros veículos da imprensa nacional, como os sites da revista Istoé Senhor, da TV Bandeirantes e Correio da Bahia, reproduziram a íntegra a reportagem do Estadão, com a citação do vídeo feito por Mato Grosso Mais.

Paulo Roberto teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele foi levado ao Centro de Custódia de Cuiabá, após a audiência de custódia realizada na quinta-feira (13).