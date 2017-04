Ex-adversário na eleição de 2016, Wilson Santos elogia gestão de Emanuel Pinheiro

TUDO NA PAZ

DA REDAÇÃO

“Amigo sempre será amigo”, avaliou o deputado estadual Wilson Santos (PSDB) sobre sua relação com o prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB). A relação dos dois parlamentares ficou abalada após as eleições municipais de 2016.

O tucano ainda elogiou o desempenho do peemedebista nos primeiros 100 dias à frente da gestão cuiabana e afirmou que a parceria com o Governo do Estado é a peça fundamental para que Pinheiro tenha êxito no seu mandato.

“O Emanuel está começando bem, muito bem disposto e a altura da responsabilidade. De uma maneira inteligente e responsável ele vem procurando consolidar uma parceria com o Governo do Estado, o que é o caminho certo. Cuiabá ainda depende muito dessa parceria com o Executivo estadual. Se fizer um balanço das últimas décadas, as principais obras da cidade foram realizadas pelo Governo Estadual, Governo Federal. Quando ele se aproxima do governador é uma posição responsável, de alguém que sinaliza querer o melhor para a cidade”, explicou. A informação é do Gazeta Digital