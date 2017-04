Fluxo de veículos de passeio deve crescer 8,5% nas rodovias da BR-163

FERIADO DE PÁSCOA

DA REDAÇÃO

Durante o final de semana prolongado por conta do feriado de Páscoa, a Rota do Oeste prevê um aumento de 8,5% no número de veículos de passeio que circulam na BR-163, no trecho sob concessão em Mato Grosso.

Entre a sexta-feira da Paixão de Cristo (14) e o domingo de Páscoa (16), a Concessionária não realizará obras nos trechos sob sua responsabilidade para permitir a fluidez no tráfego nas rodovias BR-163, BR-364 e dos Imigrantes (BR-070).

As últimas obras ocorrem na noite de quinta (13) para sexta-feira, na região da BR-364 entre Jangada e Rosário Oeste.

As intervenções serão retomadas na segunda-feira (17), às 7h, no trecho duplicado entre a divisa de Mato Grosso do Sul e Rondonópolis e de Posto Gil (Diamantino) a Sinop, onde as obras ocorrem durante o dia.

O gerente de Arrecadação da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, afirma que, em Mato Grosso, o maior movimento durante os feriados prolongados normalmente ocorre nas praças de pedágio de Rondonópolis (PP2), Cuiabá (PP4) e Sorriso (PP9).

O tráfego é relacionado a veículos de passeio. “Para evitar congestionamentos nessas praças, a Rota do Oeste deixará à disposição operadores extras e papa-filas, que podem ser acionados caso haja aumento do movimento”, complementa.

Ferreira lembra que nunca é demais lembrar os cuidados essenciais antes de pegar a estrada, começando pelo planejamento da viagem, conhecimento do percurso e revisão do veículo e seus itens de segurança. “É importante também que, com o fluxo maior de veículos de passeio nas estradas, os motoristas mantenham uma distância segura do veículo à sua frente para evitar colisões traseiras, além de utilizar os faróis para aumentar a visibilidade e usar o cinto de segurança”, afirma.

Os usuários que necessitarem de atendimentos no trecho de 850 quilômetros sob concessão em Mato Grosso, podem entrar em contato com o Centro de Controle Operacional (CCO) por meio do telefone gratuito 0800 065 0163.

Restrição para veículos pesados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou as datas e horários da restrição de tráfego durante o feriado prolongado de Páscoa em rodovias federais de pista simples para veículos pesados.

Na quinta (13) e domingo (16) das 16h às 22h e na sexta-feira (14) das 6h às 12h, ficam impedidos de trafegar as Combinações de Veículos de Cargas (CVC), portando Autorização Especial de Trânsito (AET), de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP).