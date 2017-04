Operação Lei Seca prende quatro por dirigir sob efeito de álcool

EM CUIABÁ

A Operação ‘Lei Seca’ realizada na Avenida Getúlio Vargas, área central de Cuiabá, entre a noite de quinta-feira (13.04) e a madrugada de sexta-feira (14.04) resultou na prisão de quatro motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool (com 0,34 ou mais miligramas de álcool por litro de ar expelido).

Além desses quatro, entre os 132 motoristas submetidos ao teste de alcoolemia (bafômetro), 11 devem responder administrativamente porque apresentaram índices abaixo de 0,34, portanto não caracterizou crime.

Outros resultados da operação foram: 15 carteiras de habilitação (CNH) apreendidas e 21 veículos removidos, sendo 17 Carros e cinco motocicletas.

Essa é a 10ª edição da operação integrada realizada este ano. A ação envolveu policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), da Delegacia de Trânsito (Deletran), agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), e integrantes do Gabinete de Ação Integrada (GGI) da Secretaria de Segurança (Sesp).

SEMANA SANTA

Além das ações específicas da ‘Lei Seca’ na área urbana, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran) está fazendo o teste de alcoolemia durante a ‘Operação Semana Santa’ nas rodovias estaduais.

Desde no final da tarde de quinta-feira (13.04), o policiamento está reforçado e motoristas e veículos sendo checados e fiscalizados. Na MT-251 (Rodovia Emanuel Pinheiro), por exemplo, as abordagens são feitas no posto fixo e no serviço móvel ao longo dos 65 quilômetros até Chapada dos Guimarães.

Os policiais estão verificando as condições gerais de segurança dos veículos: pneus carecas, faróis (se estão funcionando e acesos durante o dia), cinto de segurança e a documentação do condutor e do veículo.

O transporte de crianças, se atende as exigências legais para cada faixa estaria, também está na mira dos policiais. A operação Semana Santa se estende até a noite do domingo de Páscoa(16.04).