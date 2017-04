PM tenta localizar Cabo que tentou matar esposa

PARADEIRO DESCONHECIDO

O Presidente do Conselho de Disciplina, instaurado por meio da Portaria nº 060/CD/CORREGPM, datado de 17 de Novembro de 2015, em cumprimento aos artigos 1º, § 2º inciso I da Portaria 128/QCG/PMMT/09, c/c art. 277 inc.V e art. 292 do CPPM, tenta localizar o cabo PM, M. A dos S. S.

O Militar, que está na reserva remunerada, é acusado de tentar matar a própria esposa no dia dois de agosto de 2011, por volta das 18h47. A informação consta no Diário Oficial do Estado (DOE).

A Corregedoria da PM não conseguiu localizá-lo em seu endereço e nenhum vizinho soube informar o seu paradeiro.

Por causa disso, o cabo está sendo notificado via DOE para comparecer, no prazo de 20 dias, no Quartel do Comando Geral, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n° 6135, bairro Novo Paraiso – Cuiabá-MT, no horário das 13h00 às 17h00, a fins de ser Qualificado e Interrogado sobre os fatos, acompanhar às oitivas de testemunhas e apresentar razões escritas de defesa, nesse dia poderá estar acompanhado do seu defensor para assistir-lhe no Conselho de Disciplina, sob pena de revelia.