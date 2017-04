Projetos Sociais fazem palestras para 200 jovens aprendizes na Capital

DE CARA LIMPA CONTRA AS DROGAS

DA REDAÇÃO

Mais de 200 jovens aprendizes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) participaram de palestras integradas, realizadas pelas equipes dos projetos sociais da Polícia Judiciária Civil, De Bem Com a Vida e De Cara Limpa Contra as Drogas, coordenados pela Polícia Comunitária da PJC.

O evento contou com a participação dos gerentes dos dois projetos sociais e do diretor da Academia de Polícia, delegado, Carlos Fernando da Cunha Costa, que utilizou do diálogo envolvente e relatou suas vivências como profissional de segurança pública para manter o interesse e a participação ativa dos jovens sobre a questão das drogas.

O delegado ainda mostrou alguns tipos de drogas apreendidas, acondicionadas em envelopes plásticos e catalogadas, para que os alunos pudessem conhecer e visualizar o aspecto e a forma como a droga é embalada para o uso e comércio ilegal.

Em sua apresentação, a gerente do De Cara Limpa Contra as Drogas, investigadora de polícia Laura Léa, que exibiu slides, vídeos e falou sobre drogas e seus malefícios.

O gerente do projeto De Bem Com a Vida, investigador Ademar Torres, exibiu vídeos alusivos às consequências nefastas do uso e abuso de álcool e falou da importância dos jovens a fazerem boas escolhas, uma ver que o crescimento pessoal e profissional se torna mais difícil com o uso contínuo de substâncias entorpecentes.

“Os projetos sociais desenvolvidos pela Coordenadoria de Polícia Comunitária/PJC buscam a aproximação com estes jovens no sentido de levar a informação clara e precisa sobre álcool e drogas pois este processo de conhecimento pode evitar prejuízos na futura profissão do aprendiz”, destacou.

A orientadora pedagógica do Senac, Rosemari Pelissari relatou a importância da ação preventiva realizada pela Polícia Civil, sobretudo aos “jovens aprendizes” que buscam capacitação e desenvolvimento da qualificação profissional para o ingresso do mercado de trabalho. “A abordagem dialogada, interativa com os jovens propiciam oportunidades de aprender habilidades para lidar com situações difíceis na vida cotidiana de forma segura e saudável”, destacou.

O Senac é uma instituição de educação profissional aberta a toda a sociedade que tem por missão desenvolver pessoas e organizações para o mundo do trabalho com ações educacionais e disseminando conhecimentos em comércio de bens, serviços e turismo.