Estado e Consórcio assinam aditivo e obra da Copa tem mais 140 dias para ser finalizada

LARGADO DA COPA

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Cidades de Mato Grosso e o Consórcio Trimec assinaram o sétimo aditivo da da Avenida Arquimedes Pereira Lima, com extensão de 4,42 km, que compreende restauração e duplicação por mais 140 dias.

A obra que já era para ter sido entregue em 2014 por se tratar do pacote de obras da Copa do Mundo ganha mais um prazo para sua finalização.

Extrato do Sétimo Termo Aditivo Nº 008/2013/01/07/SECOPA/SECID;

Processo nº 135589/2017;

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de engenharia para execução da obra denominada restauração e duplicação da Av. Arquimedes Pereira Lima, com extensão de aproximadamente 4,42km contemplando a duplicação e alargamentos das pontes sobre o córrego do moinho e Rio Coxipó, com extensão de 44m e 84m no município de Cuiabá/MT;

Objeto do Termo 1.1. O presente termo aditivo tem como finalidade aditar o prazo de vigência do contrato Nº 008/2013/SECOPA/SECID. 2.1. Adita-se ao prazo de vigência um período de mais 140 (cento e quarenta) dias, após está alteração o término do prazo de vigência será em 18/08/2017.

Partes: CONSÓRCIO TRIMEC-HYTEC e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.