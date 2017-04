Homem tenta matar marido de enteada a golpes de facão em Mato Grosso

NA CAPITAL

DA REDAÇÃO

Homem de 55 anos foi preso na noite deste domingo (17), por tentativa de homicídio, tentou esfaquear marido de sua enteada dentro de um condomínio no Bairro Parque das Nações, em Cuiabá.

A vitima foi agredida com vários golpes de facão, foi socorrida e encaminhada para o Pronto-Socorro de Cuiabá.

Seu estado de saúde não foi informado.

Segundo o porteiro do condomínio, o acusado estava ingerindo bebida alcoólica desde a manhã de domingo, e no final do dia, se armou e com um facão e seguiu em direção a casa da enteada, que fica no mesmo condomínio.

De acordo com o boletim de ocorrência, assim que o suspeito chegou à casa e não encontrou a enteada, começou a riscar o carro da vítima.

Neste momento, ambos começaram discussão, que evoluiu para agressões, até que a vítima foi golpeada no pulso e ficou caída no chão.

O porteiro ainda relatou que, no momento em que o homem ia desferir um golpe de facão na cabeça da vítima, ele o puxou, impedindo-o de dar continuidade ao crime.

Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante por tentativa de homicídio.

A síndica do condomínio ainda informou que esta não era a primeira vez que o homem se mete em confusão com moradores do condomínio e que, inclusive, já levou multa.

A Polícia constatou ainda que o suspeito possui um mandado de prisão em aberto.

A tentativa de homicídio será investigada pela Polícia Civil.