Índios bloqueiam trecho da BR-070 e cobram pedágio de até R$ 50

G1/MT

Indígenas da etnia Xavante bloqueiam nesta segunda-feira (17) trecho da BR-070, a aproximadamente 40 km da zona urbana de Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os índios da Aldeia Sangradouro, naquele município, estão cobrando pedágio dos motoristas que passam por esse trecho, no sentido Primavera do Leste-Barra do Garças.