Jovem é assassinado após chegar em casa; corpo é encontrado na rua

PERFURAÇÃO DE ARMA BRANCA

DA REDAÇÃO

Um rapaz, identificado como D.D.S, 23 anos, foi encontrado morto na Rua Rubi, no bairro Tessele Júnior, em Lucas do Rio Verde.

O homicídio foi registrado na madrugada desta segunda-feira (17), por volta das 4h.

Segundo informações da imprensa local, o jovem era segurança de um comércio de bebidas e foi atacado assim que chegou em sua residência.

A vítima chega em casa, e logo após começar a tirar a roupa, teria sido abordada pelo suspeito, que o intimou e o assassinou.

A Polícia Civil acredita que o ataque esteja ligado a alguém que estava no local de trabalho da vítima, após uma suposta briga durante a madrugada.

O corpo foi encontrado do outro da rua, em frente a casa em que morava com outros rapazes. Ele é natural do Pará.

A suspeita é que a vítima tenha sofrido uma perfuração de arma branca.

A Politec chegou ao local e vai dar início aos procedimentos adequados e necessários para apurar as causas da morte. Com Assessoria