Presidente da ALMT, Botelho irá notificar STF sobre PEC e espera decisão em até 60 dias

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (PSB), afirmou que irá notificar o Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a aprovação de uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que tenta destravar a indicação do substituto para a vaga do ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), Humberto Bosaipo, que renunciou ao cargo em 2014.

A indicação do substituto está parada no Supremo por conta de uma ação da Associação Nacional dos Auditores dos Tribunais de Contas do Brasil (Audicon).

A entidade alega a inconstitucionalidade da Emenda à Constituição Estadual que amplia o tempo necessário de experiência para que auditores de contas possam ser indicados a um cargo de conselheiro.

Em entrevista à Rádio Centro América FM, na manhã desta segunda-feira (17), Botelho informou que o objetivo é que a Corte tenha conhecimento da aprovação da PEC, que anula a emenda questionada pela Audicon. Desta forma, a ação seria encerrada, já que seu objeto perderia razão de existir.

“Tem uma lei que foi feita na Assembleia que dizia que os procuradores e conselheiros substitutos para concorrer ao cargo teriam que ter 10 anos depois de regularizada a profissão deles lá dentro. Desta forma, eles só poderiam concorrer a partir de 2018. Por isso, eles entraram no Supremo. E nós fizemos uma PEC acabando com essa lei que foi criada pelo [José] Riva”, explicou Botelho.

“Agora, estamos notificando o Supremo que essa lei questionada na ação não existe mais. Então, que nos libere para indicar o conselheiro”, disse.

O deputado acredita que em até 60 dias o Supremo tenha uma decisão e o Legislativo fique livre para começar o processo de indicação do substituto de Bosaipo.

“Já estamos fazendo isso, encaminhamos ao Supremo e vamos aguardar eles determinarem que indiquemos a vaga. Acho que isso deve sair dentro de 30 a 60 dias”, afirmou.

Atualmente, são pré-candidatos à vaga os deputados Guilherme Maluf (PSDB), José Domingos Fraga (PSD) e Sebastião Rezende (PSC).

Entretanto, o cenário poderá mudar após o ex-deputado José Riva acusar o trio de estar entre 34 políticos que recebiam uma espécie de mensalinho para apoiar a gestão do então governador Blairo Maggi (PP).