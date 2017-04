Vereador e esposa vão parar em delegacia de polícia após briga dentro de casa

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

DA REDAÇÃO

Um vereador da cidade de Nova Ubiratã, em Mato Grosso, foi parar na Delegacia de Polícia do município acusado de violência doméstica.

O parlamentar é acusado de agredir a própria esposa.

De acordo com a imprensa local, a confusão ocorreu na residência do casal, situada na área central do município.

Conforme Boletim de Ocorrência (B.O), registrado pela Polícia Militar, a PM foi acionada pelo próprio vereador que alegou ter sido agredido pela esposa.

Em depoimento, o vereador afirmou que dava banho no filho do casal, um menino de 1 ano e 6 meses, quando teria sido agredido pela esposa com um soco na altura do olho direito.

Ainda de acordo com o parlamentar, para tentar parar a agressão, ele teria segurado a mulher pelo pescoço, empurrando-a contra a cama.

O revide ocorreu por pelo menos duas vezes, sendo que em uma das ocasiões o vereador afirma ter sido golpeado na da cabeça por uma leiteira.

Mas a versão apresentada pelo vereador foi desmentida pela mulher, que alega ter apenas se defendido das supostas agressões.

Ela afirmou que foi enforcada e precisou usar as unhas para conseguir escapar.

Os dois foram liberados após terem sido ouvidos na Delegacia. A esposa optou por não representar contra o marido.