RISCO DE MORTE

MATO GROSSO MAIS

Mato Grosso Mais conversou com a psicóloga Laura Gonçalves, nesta terça-feira (18), sobre o Desafio da Baleia Azul, que já levou à morte uma adolescente do Estado que teria participado do jogo.

O jogo envolve uma série de tarefas que os jogadores devem completar, algumas das quais envolvem a auto-mutilação. A tarefa final é o suicídio. A especialista faz um apelo para que os pais identifiquem o comportamento do filho.