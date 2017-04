SANTA ROSA

DA REDAÇÃO

A Concorrência Pública que escolherá a empresa para tocar as obras de conclusão da Trincheira Santa Rosa, localizada na Avenida Miguel Sutil, será no dia 27 de abril.

As construtoras interessadas podem consultar as regras do certame no edital publicado no site da Secretaria de Estado das Cidades (Secid).

Conforme o edital, a obra de conclusão da trincheira contempla itens de acessibilidade e sinalização, que vão melhorar a trafegabilidade de pedestres e veículos pela via.

Os serviços previstos no edital de licitação têm valor estimado em R$ 3,7 milhões e um prazo para conclusão de nove meses (270 dias) após a ordem de serviço.

A vigência do contrato da empresa vencedora do certame será de pouco mais de um ano (450 dias).

A abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços das construtoras inscritas acontece a partir das 14h30 do dia 27 de abril, na sede da Secid-MT.

O processo será conduzido pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) da secretaria. O aviso da concorrência pública circulou no Diário Oficial no dia 24 de março.

De acordo com a Comissão de Licitação, empresas de todo país estão autorizada a participar do certame, desde que apresente a documentação exigida em edital.

As concorrentes precisam comprovar habilitação jurídica, regularização fiscal e trabalhista, além de qualidade técnica e econômico-financeira para retomada e finalização dos trabalhos.

O secretário adjunto de Obras da Baixada Cuiabana, Josemar Araújo, explica que o quesito acessibilidade objeto da obra de conclusão da Santa Rosa abrange vários tipos de trabalho para facilitar a travessia no local.

“Para essa obra estão previstos, por exemplo, a instalação de faixa de pedestre, rampa para cadeirante, piso tátil e plataforma elevada. Também serão instaladas as sinalizações vertical e horizontal”, detalhou.

Ainda segundo Araújo, devem ser realizadas ao longo da estrutura a recuperação do pavimento (asfalto), o tratamento de infiltrações nas paredes da trincheira e outros acabamentos.

A obra

A Trincheira Santa Rosa está com 89,9% da obra executados. Os trabalhos no local foram paralisados em junho de 2016, após a empresa Camargo Campos ter decretado falência. O valor inicial do contrato é de R$ 23,5 milhões.

Com 520 metros de extensão, a trincheira segue da rotatória do Centro de Eventos do Pantanal até a proximidade da Procuradoria Fiscal do Município. Pelo local trafegam entre 13 e 15 mil veículos no horário de pico.

Mais informações sobre a concorrência pública estão disponíveis no edital completo, que pode ser acessado aqui, ou pelo telefone da Comissão Permanente de Licitação da Secid-MT, (65) 3613-0818.