Mãe e padrasto são acusados de agressão física e sexual contra menores

DENÚNCIA GRAVE

DA REDAÇÃO

Casal é acusado de agressão verbal, psicológica, física e sexual contra duas crianças, uma menina de 7 anos e um menino de 5, no bairro Praieirinho, em Cuiabá.

As crianças moram com a mãe, a suspeita E.M., 25, e com o padrasto, conhecido por “Pezão”.

A denúncia foi encaminhada a Delegacia de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente (Deddica) e ainda coloca um tio dos menores como autor de agressões.

As crianças são chamadas de “capeta” e “diabo” constantemente, e além disso, apanham de mangueira dos dois acusados.

Além de abusarem sexualmente dos menores, o casal ainda pratica sexo na frente das crianças.

A menina está matriculada na escola, porém, apresenta uma frequência grande de falta e tem dificuldade no aprendizado. Já o irmão, nem se quer está matriculado em uma rede se ensino. Com Assessoria