Misael Galvão conquista nona vitória para a presidência do Shopping Popular em Cuiabá

MAIS INVESTIMENTO E UNIÃO

DA REDAÇÃO

O atual presidente Misael Oliveira Galvão, que encabeçou a chapa 1 no processo eleitoral de abril de 2017, conquistou mais uma vitória, é a sua nona para a presidência da Associação dos Camelôs do Shopping Popular, isso representou a conquista do reconhecimento e da boa administração que vem desenvolvendo frente ao Shopping Popular.

Segundo o presidente reeleito Misael Galvão, a vitória é de todos associados que confiaram e a todos da diretoria que buscaram acreditar mais um mandato a sua administração.

“Esta vitória é uma vitória dos pais e mães de família que trabalham no Shopping Popular, isso é para honra e gloria do senhor. Agora estamos indo para o nono mandato com muito entusiasmo e com a mesma energia de quando ganhamos a primeira eleição, vamos trabalhar como se fosse o primeiro mandato de nossa vida. Tudo isso retribuo a Deus a minha família, pelo trabalho que nós fizemos aqui com todos membros da nossa diretoria que lutam voto a voto para que isso acontece-se”. Frisa Misael.

A eleição transcorreu tranquila durante todo o dia 17 de abril e finalizada as 18hs e reconhecendo a resultado com a apuração às 21hs com a vitória da Chapa 1, o vice-presidente membro da diretoria falou sobre a decisão favorável à esta nova diretoria.

“Foi uma grande vitória da democracia e dos associados. Com o bom trabalho desenvolvido e valorizado pelos por todos membros atuais e antigos da diretoria que trabalharam duro para que o Shopping chegasse ao que é hoje, só temos a agradecer e transforma em trabalho toda luta e confiança que nos depositaram. Parabéns a todos da grande família popular dos associados e diretoria”, pontuou Sivaldo Oliveira.

DIRETORIA COMPOSTA PARA O QUADRIÊNIO 2017 – 2021

Diretoria:

Presidente MISAEL OLIVEIRA GALVÃO

Vice-presidente SIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Secretário WILDEMAR PONCIANO FORTES

Tesoureiro RAFAEL LEEPKALN CAPUZZO

Secretário de Esportes e Eventos EURIPEDES DE SOUZA DAVI

Presidente de Honra CASSIMIRO CEZARIO DA CRUZ

2º Vice-Presidente JAILSON DE ALMEIDA CORONEL

1º Suplente da Diretoria ROBERTO CARLOS SANTOS

2º Suplente da Diretoria ALEXSEY GERMANO DA SILVA

3º Suplente da Diretoria DIEGO PAULA BORGES DA SILVA

Conselho de Julgamento

Presidente do Conselho de Julgamento FÁBIO JUNIOR SOUZA

Relator HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA

ConselheirA OTÍLIA MARTINS FIALHO

1º Suplente do Conselho de Julgamento WANDERSON ANDRADE DANTA

2º Suplente do Conselho de Julgamento JOSIONALDO FERREIRA DE ARAÚJO

3º Suplente do Conselho de Julgamento MAURO CARDOSO DA SILVA

CONSELHO FISCAL

1º Membro do Conselho Fiscal ARIOVALDO MUNDIN

2º Membro do Conselho Fiscal DALBA XAVIER DE OLIVEIRA

3º Membro do Conselho Fiscal CELSO LUIZ DOS SANTOS

1º Suplente do Conselho Fiscal ENIO GONÇALVES DOS SANTOS

2º Suplente do Conselho Fiscal GEISISBEL SANTOS DA SILVA

3º Suplente do Conselho Fiscal JOAQUIM MANOEL BRANDÃO