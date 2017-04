Morre Maria Clara, a menina que comoveu Mato Grosso com sua luta pela vida

VÍTIMA DE HIDROCEFALIA

DA REDAÇÃO

Morreu na segunda-feira (17), em Cuiabá, a menina Maria Clara, de apenas cinco anos, que sofria de hidrocefalia. Ela estava internada há cerca de dois meses no Pronto-Socorro da Capital.

De acordo com informações do pai da menina, Claudemir Dias, ela expeliu uma válvula, que auxiliava na drenagem do líquido, e foi levada para o Pronto-Socorro, onde foi submetida a uma cirurgia para a implantação de uma nova válvula, porém externa.

Cerca de dois meses após a cirurgia ela vinha apresentando dificuldades para se alimentar. O pai relatou que ela não estava reagindo ao tratamento e estava fraca.

O corpo está sendo velado na Funerária Floresta até a quarta-feira (19). O sepultamento ocorre às 08h30 no cemitério municipal de Alta Floresta (786 km de Cuiabá). Com RepórterMT