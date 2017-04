Polícia Militar Ambiental instala armadilha para capturar onça em Santo Antônio do Leverger

ANIMAL ARISCO

ISIS MODESTO - DA REDAÇÃO

Policiais do Batalhão de Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso, através do Centro de Triagem de Animais Silvestres, instalaram armadilhas para a captura da onça parda adulta que tem andando pela região de Santo Antônio do Leverger (27 Km de Cuiabá).

Estão trabalhando, ainda, para verificar a instalação de outras possíveis armadilhas através dos indicadores de presença do felino.

Uma vez que capturada, a onça será levada para região do pantanal para ser solta.

Segundo informações do comandante do Batalhão Ambiental, Tenente-Coronel Rodrigo Eduardo Costa, equipes já estão há duas semanas tentando capturar a onça.

O comandante, em entrevista ao Mato Grosso Mais, na manhã da última segunda-feira (17), disse que alguns animais domésticos já teriam sido alvos do felino, como cães e gatos.

O Tenente-Coronel acredita que a onça seja fêmea justamente por estar praticando caça, mas não descartou também que o animal possar ser macho.

“Não há motivos para que os moradores entrem em pânico, porque as equipes estão trabalhando o tempo todo para localizar o felino”, alerta o comandante.