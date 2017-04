Seaf promove produtos da agricultura familiar durante a FIT Pantanal

TURISMO RURAL

DA REDAÇÃO

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf-MT), irá promover um espaço de comercialização e exposição de produtos da agricultura familiar, durante a Feira Internacional do Turismo (FIT) do Pantanal.

O evento ocorrerá entre os dias 20 e 23 de abril, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, com entrada gratuita.

O objetivo do stand é favorecer a comercialização dos pequenos produtores de diversos municípios que têm o intuito de divulgar os produtos para o público da feira internacional.

O tema da FIT deste ano será “Sustentabilidade para o desenvolvimento do turismo”.

O espaço da tenda reservada para os pequenos produtores terá 150m², e contará com decoração temática de zona rural e um stand para a Seaf divulgar as ações desenvolvidas durante a gestão.

“A Seaf, em parceria com a Sedec (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico) e a adjunta de Turismo, possibilita no evento que agricultores familiares possam revender sua produção para o público externo, além de divulgar seus contatos profissionais. É mais uma demonstração do apoio deste Governo para com os pequenos produtores”, comentou o secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, Suelme Fernandes.

Vania Prado, que comercializa doce e compota em Nossa Senhoria do Livramento agradeceu o espaço oferecido para os pequenos.

“Há 40 anos vendemos doces, uma tradição familiar e é a primeira vez que o Estado dá essa oportunidade para o pequeno revender em uma feira tão grande”.

O secretário-adjunto de Turismo da Sedec, Luis Carlos Nigro, lembrou que a edição do ano passado ajudou a dar mais visibilidade aos municípios que apresentam potencial. Para este ano, o objetivo é incentivar com políticas públicas projetos e obras para o desenvolvimento de um turismo rural que envolva os cidadãos no processo de geração de renda.

“Olhando sempre para o cuidado com o meio ambiente, que é o nosso maior diferencial e precisa ser preservado”, afirmou.

Nigro lembrou que a Organização das Nações Unidas (ONU) elegeu 2017 como o “Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento”.

Ao todo, 15 municípios do estado irão apresentar os produtos nos quatro dias de feira, como doces e compotas, plantas medicinais e fitoterápicas, cachaça artesanal, café, castanha, produtos da sociobiodiversidade, guaraná em pó, mel, verduras, legumes, própolis, banana e mandioca chips, rapadura, farinha, linguiça suína e de cordeiro, matrinxã defumada, salame de cordeiro, charque, e salame de pirarucu.

A Fit é promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso e o Sindicato das Empresas de Turismo (Sindetur) e conta com a parceria da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Mato Grosso (ABIH-MT) e a Associação Brasileira de Agências de Viagens de Mato Grosso (ABAV-MT). Também tem o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio-MT), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso ((Sebrae-MT), Centro de Pesquisa do Pantanal (CPP) e Serviço de Aprendizagem Comercial de Mato Grosso (Senac-MT).