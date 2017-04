Sem ‘mimimi’: STF nega recurso e Sport segue como campeão de 87

GLOBO ESPORTE

O Supremo Tribunal Federal indeferiu, por 3 votos a 1, o recurso impetrado pelo Flamengo contestando a decisão da Justiça que apontou o Sport como único campeão brasileiro de 1987.

A discussão nos tribunais se arrasta por anos, mas a decisão desta terça da Primeira Turma do STF novamente foi favorável aos pernambucanos. Desta vez, porém, é definitiva.

O relator do processo foi o ministro Marco Aurélio, torcedor declarado do Flamengo, mas que também votou contra o pedido do clube.