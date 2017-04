270 alunos da rede municipal conhecem principais pontos históricos de Cuiabá

CITY TOUR

DA REDAÇÃO

O projeto conjunto entre as pastas municipais de Educação, Cultura e Assistência Social, City Tour – A Cuiabá dos 300 anos, levou ao centro histórico e cultural da capital mais de 270 alunos da rede de ensino do município, entre outras crianças atendidas socialmente pela prefeitura.

A proposta da atual administração da prefeitura de Cuiabá é difundir a cultura cuiabana ‘in loco’ por meio de seus atrativos históricos e turísticos que ultrapassam os séculos, rumo à direção do seu tricentenário.

Além dos alunos das escolas Emeb Luiz Borges Garcia, Ranulpho Paes de Barros, Dr. Estevão Alves Corrêa e Nossa Senhora Penha de França as crianças do projeto social Siminina também foram inseridas no city tour.

O professor de história da rede municipal de Educação, Edmilson Marque de Moraes, ressaltou a importância para o aluno conhecer de perto o processo de evolução histórico da capital cuiabana.

“Como nos livros didáticos não temos as considerações reais da história e todo processo de fundação de Cuiabá, a prefeitura se preocupou em trabalhar o primeiro conteúdo para sabermos como se deu a ocupação e depois, ao longo desses quase 300 anos de existência, quais foram às transformações durante esse tempo. É bastante importante as crianças aprenderem de perto para valorizar a história, a cultura e principalmente a identidade do povo cuiabana”, disse.

O projeto foi iniciado na semana de aniversário de Cuiabá, incluso na programação de comemoração da prefeitura de Cuiabá.

O passeio aconteceu em dois períodos (matutino e vespertino) e dois micro-ônibus foram disponibilizados para atender cerca de 20 a 25 participantes por visitas.

A metodologia de avaliação decorreu diante de um ‘Diário de Bordo’ distribuído a cada participante no qual constam todos os pontos histórico-turísticos visitados com os fins de colher a opinião, acerca do patrimônio apresentado, em que a pasta de Cultura irá elencar os resultados mais expressivos do projeto e, com isso dar continuidade a trabalhos futuros aos cidadãos para preparar a Cuiabá dos 300 Anos.

Confira o roteiro do City Tour

Av. Ten. Cel Duarte (Morro da Luz e Beco do Candeeiro); Av. Getúlio Vargas (Praça da República, Igreja da Matriz, Secretaria E. Cultura – antigo Grande Hotel – Cine teatro Cuiabá); Rua Barão de Melgaço (Praça Rachid Jaudy – CAT, Marco do Centro Geodésico da América do Sul e a Câmara Municipal de Cuiabá – antigo Campo D’Ourique); Rua 13 de Junho (SESC-ARSENAL – antigo Real trem de Guerra, Praça Major João Bueno – Praça dos Expedicionários; Av. Isac Povoas (Igreja de Nossa senhora do Bom Despacho); Av. Cel. Escolástico Estátua dos Bandeirantes; Museu do Rio (1899), Orla do Porto (2017), SESC-Casa do Artesão (1910), Praça Major João Bueno (2017), Igreja de Nossa Senhora do Rosário e capela de São Benedito (1730) – atrativo externo, Museu da Caixa D’Água (1882) – CAT Móvel apresentando vídeos sobre Cuiabá e suas mudanças arquitetônica e histórica.

O roteiro do “FANTUR” foi pensado na viabilidade das Ruas de Cuiabá, que em muitos casos são estreitas e sem local adequado para estacionamento.