Governo entrega casas a 100 famílias em Jangada

HABITAÇÃO

DA REDAÇÃO

O sonho da casa própria vai virar realidade para mais 100 famílias mato-grossenses.

Nessa quinta-feira (20.04), o governador do Estado, Pedro Taques, entregará as chaves aos moradores do Residencial Altos Passa Três, em Jangada (distante cerca de 90 km de Cuiabá).

O empreendimento integra o programa federal ‘Minha Casa, Minha Vida’, contou com investimentos de R$ 6,7 milhões, entre recursos do Estado, por meio da Secretaria das Cidades (Secid-MT), e da União.

As novas unidades habitacionais contemplam moradores mais carentes do município.

Um exemplo é a jangadense Maria Aparecida Bastos, de 26 anos, que trabalha como empregada doméstica e é mãe solteira.

Ela conta que recebe um salário mínimo mensalmente, dinheiro usado no pagamento do aluguel e demais despesas da casa. Maria afirma que a nova moradia irá trazer mais conforto financeiro e, consequentemente mudança de vida.

“Estou muito, muito feliz e imensamente grata ao Governo por ser contemplada com essa casa. Minha vida e da minha filha irá mudar completamente. Com o dinheiro a mais no meu orçamento poderei oferecer melhor alimentação e lazer pra minha pequena. Estou ansiosa para receber a minha chave das mãos do governador”, comemorou.

A construção do residencial Altos Passa Três começou em 2014, porém só ganhou impulso na gestão atual com a aplicação de R$ 789,6 mil em 2016 por parte do Governo estadual.

Para o secretário adjunto de Políticas Urbanas da Secid-MT, Cláudio Miranda, o investimento em habitação é um dos itens essenciais para levar qualidade de vida aos mato-grossenses.

Além disso, o Estado cumpre seu dever de garantir o direito à moradia, conforme fundamenta o artigo 6º da Constituição Federal.

“A entrega das 100 unidades habitacionais do Residencial Alto Passa Três vem ao encontro da política do governo Pedro Taques, que é a valorização dos municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), fazendo também a inclusão tanto dos grupos sociais mais vulneráveis, quanto dos menores municípios. E dessa forma, buscar reduzir as desigualdades socioespaciais presentes no nosso território”, pontuou Miranda.

Conforme últimos levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualmente Jangada possui oito mil habitantes e, de acordo com o prefeito Edésio Jesus, as 100 moradias que serão entregues pelo Governo, geram grande impacto social no município.

“Estamos felizes com finalização e entrega dessas casas. O número para o Estado pode ser pequeno, mas é de enorme impacto social para Jangada. Além disso, irá fomentar o comércio e impactar também a economia do município”, avaliou o gestor municipal.

Habitação

O Residencial Altos Passa três faz parte das mais de 14 mil moradias do programa ‘Minha casa, Minhas Vida’ executadas em 99 municípios mato-grossenses, e que possuem investimentos do Governo do Estado.

No total, o valor aportado pelo Executivo no setor de habitação chega a R$ 61 milhões.