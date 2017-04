Município de MT recebe duas novas escolas modelos estaduais

PRÓ-ESCOLAS

DA REDAÇÃO

O município de Tangará da Serra (239 km a Médio-Norte de Cuiabá) recebeu duas novas escolas modelos estaduais, nesta terça-feira (18.04).

O governador Pedro Taques e o secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon, também entregaram R$ 30 mil em computadores para duas unidades escolares e para a assessoria pedagógica da região.

As obras fazem parte do programa Pró-Escolas, que conta com um investimento de mais R$ 32 milhões apenas para o município, e beneficiam mais de mil alunos da rede pública.

No início da tarde, foi inaugurada a Escola Estadual Jonas Lopes, que conta com 420 alunos matriculados do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Orçada em R$ 2,6 milhões, a nova escola tem oito salas de aula, sala de informática, administração, sala dos professores, cozinha e refeitório, instalações de segurança e prevenção e combate a incêndio e pânico, e quadra poliesportiva coberta com arquibancada.

Durante a inauguração, o governador se encontrou com estudantes e educadores da unidade escolar.

“Aqui está o governador, o secretário, além de deputados e prefeitos da região, mas quero que vocês saibam que as pessoas mais importantes aqui são os professores, que ensinam vocês a mudarem e transformarem o mundo em que nós vivemos”, afirmou o governador às crianças.

Em seguida, a comitiva do Governo foi até a Associação Comercial e Empresarial de Tangará da Serra para debater sobre melhorias para a infraestrutura e logística da região.

O secretário Marco Marrafon destacou os investimentos da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT) em todo o estado e também na região.

“Este ano, vamos investir mais de R$ 180 milhões em construções e reformas de escolas, além disso, já contamos com autorização para a realização de concurso público para mais de 5,7 mil profissionais da educação”, disse.

Após o encontro, o governador Pedro Taques e o secretário Marco Marrafon inauguraram também a Escola Estadual João Batista, no bairro Jardim Europa.

Orçada em R$ 5,1 milhões, a escola conta com 12 salas de aula, diretoria, secretaria, sala de professor, sala de informática, biblioteca, conjuntos de sanitários, conjuntos de vestiários, praça de recreação, quadra poliesportiva, além de laboratórios de biologia, física, matemática e química.

Segundo o governador Pedro Taques, a comunidade escolar esperou mais de 15 anos por uma escola nova.

“Você pode construir escola, pode ter escola bonita, mas sem uma gestão de qualidade e grandes profissionais da educação, nada se resolve, por isso é um orgulho ainda maior fazer parte deste processo”, afirmou.

Segundo o secretário Marco Marrafon, uma escola com estrutura de qualidade é fundamental para a concretização do principal objetivo da Seduc, que é reduzir a evasão escolar e melhorar os indicadores de ensino.

“Inaugurar mais esta escola não é apenas um sonho, é muito mais do que isso, é fazer parte de um objetivo maior, o objetivo de ajudar a concretizar os sonhos dos nossos alunos”, ressaltou o secretário.

Outros investimentos

A Seduc prevê um investimento de mais R$ 32 milhões nas unidades escolares de Tangará da Serra.

A expectativa é que já no segundo semestre comece a ser construída uma escola no modelo Centro Integrado Escola Comunidade (Ciec), com um orçamento de aproximadamente R$ 12 milhões.

A Secretaria também irá retomar e finalizar a construção da EE Altos do Tarumã e iniciar reformas nas escolas estaduais Patriarca da Independência, Pedro Alberto Tayano, 13 de Maio e 29 de Novembro.

Já as escolas Jada Torres, Elcio Souza e Petrônio Portela serão contempladas com a construção de quadras poliesportivas.

O investimento será de mais de R$ 2 milhões.

Conforme a Superintendência de Obras da Seduc, no segundo semestre, o CEJA Antonio Casagrande e as escolas Dr. Helcio de Souza, Emanuel Pinheiro, Ver. Ramon Sanches Marques, Marechal Candido Rondon e Ernesto Che Guevara receberão novos postos de transformação.

Pró-Escolas

As obras fazem parte do Pró-Escolas, o maior programa de investimentos na história da educação de Mato Grosso.

O objetivo é melhorar a qualidade de ensino e alavancar os indicadores de ensino do estado.

O programa conta com quatro eixos de atuação: Ensino, Estrutura, Inovação e Esporte e Lazer, sendo que cada um tem a finalidade de promover ações específicas para melhorar a aprendizagem.

Um dos principais objetivos, além de garantir educação pública de qualidade, é combater a evasão escolar.

O Pró-Escolas tem a finalidade de promover ações e investimentos para melhorar a estrutura das escolas estaduais e a qualidade da educação pública estadual.

Em infraestrutura, o programa prevê investimento de R$ 180 milhões, somente para 2017.