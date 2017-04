PM e PJC estão na busca dos assaltantes da Caixa Econômica Federal

SEGURANÇA PUBLICA

Policiais da Força Tática, do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) e do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado estão na região de Alto Taquari procurando os cerca de 10 assaltantes que invadiram a agência da Caixa Econômica Federal do município, nesta madrugada.

Os criminosos explodiram o caixa eletrônico do banco.

O valor subtraído não foi informado e divulgação ficará a cargo da Polícia Federal, responsável pela investigação do caso.

Durante a ação criminosa, os bandidos atiraram para cima e três disparos atingiram o prédio da Polícia Civil.

Eles também dispararam por cerca de 20 minutos contra a companhia da Polícia Militar. Ninguém ficou ferido.

“Um dos bandidos estava em uma moto com uma arma longa rondando a casa dos policiais militares que estavam de folga. Eles atiraram contra os prédios da Polícia Civil e da Polícia Militar para ganhar tempo para fugir”, comentou o subtenente PM Valério.

Foram montadas barreiras na região e, segundo apurado preliminarmente, os bandidos fugiram rumo a cidade de Costa Rica (MS).

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) de Mato Grosso do Sul já foi acionado e também está na busca dos assaltantes.