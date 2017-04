Primeiro “Bora Pra Orla” terá atividades recreativas, sorteios e apresentações culturais

DOMINGO DE LAZER

DA REDAÇÃO

A partir do próximo domingo (23) a Orla do Porto deve reforçar ainda mais seu status de mais nova área de lazer do cidadão cuiabano.

Isso porque, a Prefeitura de Cuiabá fará o lançamento oficial do “Bora Pra Orla”.

O projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, pensando em ceder o espaço público para o desenvolvimento de práticas que promovam a interação entre famílias e grupo de amigos.

Neste domingo, especificamente, o projeto contará como uma programação especial que iniciará às 9h30 e se encerrará às 23h.

No entanto, a ideia é que todos os domingos, das 7h às 18h, parte da Avenida Beira Rio seja reservada no intuito de que a sociedade possa ocupá-la para a realização de atividades recreativas que incentivem a prática de exercícios físicos e fomente o convívio social, a humanização e inclusão.

Conforme explica o Assessor Técnico da Semob, Jadyr Lima de Moraes, no local será realizado sorteios de bicicletas, patins, skate e kits de segurança, prestação de serviços na área da saúde como, por exemplo, aferição de pressão e taxa de glicose, além da disponibilização de um consultório itinerante para exames oftalmológico.

O lançamento também contará com atividades lúdicas como futebol de rua, vôlei, queimada, passeio ciclístico, roda de capoeira, parede de escalada, cama elástica e futebol de sabão.

“Além de todas essas atividades a inauguração desse projeto também terá diversas apresentações culturais de artistas da região. Nosso objetivo principal é ceder esse espaço para que a população possa ter mais uma opção de diversão. Por isso já realizamos algumas reuniões de alinhamento como todos nossos parceiros, para que cada um possa contribuir e fazer com que tudo ocorra de maneira satisfatória”, comentou Jadyr.

Lançamento

De acordo com o secretário Antenor Figueiredo, outro ponto importante a ser destacado é o fato do lançamento do projeto não gerar conflito com o encerramento da “Corrida do Bom Jesus de Cuiabá”, já que o percurso da prova de rua prevê a Orla do Porto como ponto de chegada.

“Serão dois grandes eventos promovidos pela Prefeitura em um só dia e quem ganha com isso é o cidadão cuiabano. No período da corrida alguns serviços já estarão sendo ofertados e, após o encerramento da competição, previsto para até às 10h30, outras dinâmicas recreativas serão liberadas para a prática”, relatou o secretário.

Para a realização de todas essas atividades a Semob contará com a parceria das secretarias de Cultura, Esporte e Turismo, Saúde, Governo e Comunicação, Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Ordem Pública e Ouvidoria Municipal.

Ainda prestarão apoio a Associação Mato-grossense dos Cegos (AMC), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Serviço Social da Industria (SESI), grupos ciclísticos, e vários seguimentos da iniciativa privada.