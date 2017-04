Senador quer punição para “desafio da baleia azul”

JOGO DE SUICÍDIO

AGÊNCIA SENADO

O senador José Medeiros (PSD-MT)fez um alerta sobre o aumento de adeptos do jogo Baleia Azul entre os jovens brasileiros.

Segundo artigo lido pelo senador, o game difundido pela internet já induziu mais de 140 jovens a cometerem suicídio, principalmente na Europa.

De acordo com o senador, após começar a jogar, o jovem recebe uma sequência de 50 desafios de um instrutor on line.

Essas provocações começam com fazer cortes no próprio corpo e vão evoluindo até o último, que é tirar a própria vida.

O senador afirmou ainda que aqueles que começam a jogar e tentam desistir são ameaçados pelos desenvolvedores do game.

José Medeiros defendeu a punição dos responsáveis pelo jogo pelo crime de induzir ou instigar alguém a cometer suicídio.

– Você, que está mexendo no jogo, saiba que está cometendo um crime esculpido no artigo 122 do Código Penal brasileiro de induzimento ou instigação ou auxílio ao suicídio, com pena prevista de reclusão de dois a seis anos, podendo a pena ser duplicada caso a vítima seja menor de 18 anos, o que na maioria das vezes é o caso – disse o senador.