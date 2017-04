Suspeito de assalto em agência dos Correios de Porto Gaúcho é preso em MT

AÇÃO RÁPIDA

DA REDAÇÃO

Policiais do 1º Pelotão de Polícia Militar (8°Comando Regional) prenderam na noite desta terça-feira (18.04), por volta das 22hs, M.S.C. de 42, apontado como um dos suspeitos do roubo ocorrido na agência dos Correios da cidade de Porto dos Gaúchos (663km de Cuiabá) no final da manhã do mesmo dia.

A prisão aconteceu na MT-338, a cerca de 50 quilômetros do local do assalto, entre um posto de combustível e uma lanchonete.

As buscas pelos autores do assalto mobilizaram diversas equipes e se estenderam por mais de 10 horas ininterruptas.

O suspeito, que seria morador de Várzea Grande, foi reconhecido por meio de uma fotografia e depois pessoalmente por algumas vítimas que estavam na agência dos Correios.

Na Delegacia da Polícia Civil, duas dessas pessoas, S.C.V. de 30 anos, e M.R. de 36 anos, relataram que o suspeito agiu com extrema violência, apontando uma arma de fogo e ameaçando atirar nas vítimas, conforme registra o Boletim de Ocorrência (B0)2017.130927.

No carro que ele ocupava, um Gol com placa de Várzea Grande, havia dezenas de cheques de vários bancos (em branco e preenchidos), grande quantidade de roupas masculinas e femininas, sendo 10 calças jeans, camisas, camisetas, cuecas, bolsas entre outros, cuja procedência está sendo apurada.

As polícias Civil e Militar continuam fazendo diligências em busca de outros envolvidos.

Além desse assalto, um dos suspeitos está sendo apontado como um dos autores de outro roubo, ocorrido ano passado, em novembro, na agência dos Correios de Canarana, também em Mato Grosso.

ANTECEDENTES

Por roubo (artigo 157), M.R. pegou cinco anos e quatro meses de reclusão, conforme ação que tramitou na 7ª Vara Criminal da Justiça Federal da Comarca de Cuiabá.

Em outra ação, da Comarca de Rondonópolis, também por 157, a pena estabelecida foi de três anos e cinco meses.