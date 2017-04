Unemat abre inscrições para vestibular em Rondonópolis

2.420 VAGAS

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) divulgou, nesta terça-feira (18.04), o edital complementar nº 002 do concurso vestibular 2017/2 para os cursos de licenciatura em Letras e bacharelado em Computação no Núcleo Pedagógico de Rondonópolis.

Com essa inclusão, neste concurso vestibular o número de vagas oferecidas para ingresso no segundo semestre deste ano passa de 2.340 para 2.420 vagas em 60 cursos presenciais.

Os interessados em solicitar a isenção de taxa para esses dois cursos que serão oferecidos no município de Rondonópolis poderão fazer o pedido pela internet no período de 24 a 26 deste mês e poderão entregar os documentos comprobatórios entre os dias 24 e 27 de abril à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Secitec) em Rondonópolis, localizada na Rodovia MT-270, KM 07, trecho José Carlos Novelli, ao lado do campus da Universidade Federa de Mato Grosso (UFMT).

Os interessados em realizar a inscrição com o pagamento da taxa no valor de R$ 100 têm até o dia 21 de maio para se inscreverem pela internet, no endereço www.unemat.br/vestibular.

O pagamento do boleto bancário pode ser feito até o dia 22 de maio.

As provas serão realizadas em 14 cidades de Mato Grosso, incluindo Rondonópolis, no dia 25 de junho.

Para ingresso nos cursos da Unemat, o candidato pode optar por concorrer em uma das quatro categorias oferecidas:

Ampla concorrência, que oferta 40% das vagas

Escola pública – 35% das vagas

Candidatos negros ou pardos – (PIIER) que reserva 25% das vagas

Candidatos indígenas no (PIIER), que reserva 5% das vagas oferecidas.

No ato da inscrição, o candidato deve optar por qual curso deseja concorrer às vagas e também em qual cidade deseja realizar as provas: Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

Alto Araguaia

A oferta dos cursos de Letras e Computação no Núcleo Pedagógico de Rondonópolis ocorreu depois que o Conselho Universitário (Consuni) da Unemat aprovou a reorganização do campus de Alto Araguaia, que é o responsável pela oferta desses cursos no núcleo recém-criado. A proposta aprovada pela Unemat é que durante quatro anos ocorra uma oferta do vestibular desses cursos em Rondonópolis e outra em Alto Araguaia.