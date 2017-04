Empresários são presos em Juína por fabricação ilegal de reboques

FISCALIZAÇÃO DO DETRAN

DA REDAÇÃO

Nesta quarta-feira (19), foram presos em Juína os empresários E.P.S. e R.P.S., sócios proprietários de uma empresa de metal, especializada na fabricação de reboques, que produzia os equipamentos com nota fiscal de uma empresa de Goiânia/GO.

Os empresários irão responder pelo crime de falsidade ideológica.

De acordo com a equipe da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados (Cfisc) do Detran, após denúncias, houve uma investigação preliminar em que foi solicitado informações sobre a fabricação dos equipamentos.

O proprietário afirmou que os reboques, ou carretinhas, como são conhecidos, seriam fabricados por ele mesmo, bem como a marcação de chassi.

Para constatar as informações, as equipes da Unidade Setorial de Correição e a Cfisc do Detran, em conjunto com a Polícia Civil, Militar e Politec de Juína, realizaram fiscalização na empresa e foram constatados a presença de vários modelos de reboques produzidos de forma irregular, contrariando a Portaria do Detran Nº 22/1999, tendo em vista que a empresa não é credenciada ao órgão e não segue as regras estipuladas pela Portaria.

A empresa também não possui o certificado de segurança veicular, expedido por entidade credenciada ao INMETRO, e nem um engenheiro legalmente habilitado pelo CREA para assinar os reboques fabricados, contrariando a Resolução do Contran Nº 63/1998.

A equipe encontrou no local vários veículos sem numeração de chassi e outros sem numeração de motor, além de verificar várias irregularidades que contrariam a legislação vigente.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia de Juína para esclarecimento dos fatos apurados.