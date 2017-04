MT Hemocentro precisa de sangue RH negativo com urgência

DOE SANGUE!

DA REDAÇÃO

A direção do MT Hemocentro, único banco de sangue público do Estado, pede a todos os doadores regulares e eventuais que procurem a unidade, pois é necessário manter o estoque para atender a grande demanda do feriado prolongado de Tiradentes.

A preocupação é com a necessidade por transfusões nos hospitais públicos e serviços de urgência e emergência, já que o local atende os 141 municípios de Mato Grosso.

A Gerente de doação de sangue, Juliana Silva, explica que durante todo período de feriado prolongado as doações caem e que a grande preocupação é com a falta de sangue fator RH negativo.

“Todos os tipos sanguíneos são importantes, mas precisamos que os doadores RH negativo venham, porque nosso estoque está abaixo do normal e os tipos sanguíneos fatores negativos são os mais utilizados em doações,” explicou Juliana.

Condições para doar sangue

Podem doar sangue cidadãos com boa saúde e que tenham idade entre 18 e 69 anos.

Além disso, os candidatos devem pesar mais de 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas.

A idade máxima para a primeira doação de sangue é de 60 anos.

Menores de idade, entre 16 e 17 anos, só podem doar com autorização dos pais ou responsável legal.

Estar bem alimentado e portar documento oficial de identidade com foto são requisitos imprescindíveis para quem deseja ser doador.

Doar sangue é um ato simples, tranquilo e seguro que não provoca risco ou prejuízo à saúde. Além disso, a doação é voluntária, anônima, altruísta e não remunerada.

Todo o processo de doação é rápido, seguro e indolor, leva cerca de 40 minutos.

Durante a doação, são retirados até 450 ML de sangue, que pode salvar até quatro vidas.

O ideal é que cada pessoa doe sangue pelo menos duas vezes ao ano – homens a cada 60 dias e mulheres devem respeitar um intervalo de 90 dias entre as doações.

Atendimento no feriado Nacional de Tiradentes

O atendimento ao público no MT-Hemocentro durante o feriado nacional segue até quinta-feira (20), das 07h às 17h30. Na sexta-feira (21) a unidade estará fechada retornando na segunda.

A unidade está localizada na Rua 13 de Junho, número 1055, no bairro Porto em Cuiabá.

O contato do MT-Hemocentro é o 65- 3623-0044.

Já a Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) do Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá atenderá de segunda a quinta-feira, das 08h às 16h30.

O endereço é Rua General Vale, 182. Bairro Bandeirantes. Telefone: 65- 3324-1062.

Ajude o Banco de Sangue Público a salvar vidas:

Doe sangue! Doe vida.