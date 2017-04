Vaza vídeo feito por universitário estuprando uma cadela; imagem provocou revolta

MUNDO CÃO

DA REDAÇÃO

Vazou um vídeo, nesta quarta-feira (20.04), de um universitário, identificado por H.F., de uma instituição de Cuiabá, que estaria fazendo sexo com uma cadela.

O vídeo, gravado por ele mesmo, mostra perfeitamente o ato sendo feito, dentro de um banheiro, na própria residência.

Está circulando, principalmente via WhatsApp, uma montagem feita com uma imagem ‘printada’ do vídeo e uma da página do Facebook do rapaz, pedindo que as pessoas compartilhem e denunciem para que a mesma chegue até a polícia.

Há indícios que ele tenha outros cachorros em casa, e a preocupação das pessoas é que ele faça ou tenha feito o mesmo com os outros bichinhos.

Ele é estudante e vende salgados na antiga agência bancária ao lado da universidade.

Segundo informações, ele teria excluído o Facebook para evitar comentários.