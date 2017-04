Cáceres faz últimos ajustes para receber os Jogos Escolares

ESPORTE E EDUCAÇÃO

Falta menos de uma semana para o início dos Jogos Escolares de Mato Grosso. A primeira cidade a receber o evento será Cáceres, no próximo dia 25.A cidade receberá a etapa regional (Oeste).

São esperados em Cáceres cerca de mil alunos-atletas, com idades de 12 a 17 anos. Eles vão competir nas modalidades de handebol, basquete, futsal e vôlei.

O secretário de Esporte, Cultura e Lazer da cidade, Marcos Nascimento, afirma que Cáceres está preparada para receber as equipes escolares dos municípios que compõe a região Oeste do Estado.

“Nossa expectativa é de fazer uma grande competição e de acolher da melhor maneira possível os alunos dos outros municípios”, destacou o gestor.

Quem promete fazer bonito na competição são as equipes femininas de handebol da Escola Estadual União e Força de Cáceres.

As equipes, categorias A (de 15 a 17 anos) e B (12 a 14 anos), são comandadas pelo professor Rafael Costa Takaki que, neste ano, tentará o tri-campeonato regional.

Ele destaca que o handebol é a principal força de Cáceres, pois a modalidade conquistou nos últimos anos uma série de títulos regionais.

Isso, conforme Takaki, é resultado de muito treino e investimento em categorias de base.

Há nove anos o professor mantém, por conta própria, um projeto de escolinha de handebol, que tem revelado grandes talentos.

Sobre os jogos escolares, Takaki ressaltou que a competição ensina importantes valores para os alunos, como o respeito ao adversário e saber lidar com derrotas.

Ele também destacou que os jogos possuem caráter social, pois oportuniza que jovens carentes conheçam outras cidades dentro e fora de Mato Grosso.

“Muitos estudantes talvez não tivessem a oportunidade de viajar, conhecer novas culturas, se não fossem os jogos escolares. Então, mais do que uma competição, o evento é uma grande ferramenta de aproximação entre as cidades de Mato Grosso”, enfatizou o professor Takaki.

O secretário Adjunto de Esporte e Lazer (Sael-MT), Leonardo de Oliveira, acrescentou que a edição deste ano dos jogos escolares traz novidades.Trata-se da proposta pedagógica que vai unir a prática do esporte com o conteúdo passado em sala de aula.

Essa junção, conforme o gestor, será possível por conta das atividades que foram pensadas para envolver todos os alunos nos jogos, e não apenas aqueles que competem nas quadras.

Entre as ações pedagógicas, que podem acontecer durante os jogos, estão as feiras científicas e as apresentações culturais de música e dança.

Jogos Escolares

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso serão realizados em 10 etapas regionais e três etapas estaduais.

A primeira regional ocorre em Cáceres de 25 a 30 de abril.

O evento reúne cerca de 10 mil estudantes (de 12 a 17 anos) que competem em modalidades como o atletismo, xadrez, ginástica rítmica, basquete, handebol, futsal e vôlei.

Os jogos escolares são uma realização da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT), em parceria com as cidades sedes do evento.

