Taques: em 20 anos nada foi feito no local; VÍDEO

PARQUE SERRA RICARDO FRANCO

MATO GROSSO MAIS

O governador Pedro Taques (PSDB) comentou, de forma sucinta, a situação do Parque Serra Ricardo Franco, durante entrevista à imprensa, na noite desta quinta-feira (20), na abertura da edição 2017 da Feira Internacional do Turismo do Pantanal (FIT), que está sendo realizada no Centro de Eventos do Pantanal.

Taques disse que o parque foi criado na gestão de Dante de Oliveira (PSDB) e que durante os 20 anos de sua criação nenhum Governo fez nada pelo local.

Ele ainda comentou que é preciso ter uma conversa com o Ministério Público do Estado por causa da presença de propriedades rurais no local.

Na última quarta-feira (19), os deputados estaduais aprovaram um decreto que extingue a demarcação feita na unidade de preservação, justamente para proteger os produtores que passaram a criar produção no parque.

A decisão da ALMT provocou revolta no Ministério Público do Estado, que pretende ‘brigar’ ao adotar medidas para evitar a extinção do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco.

“É lamentável que um deputado e professor de Direito apresente uma proposta totalmente contrária ao princípio constitucional do Não Retrocesso Ambiental. Além de decepcionado, suspeito que a atitude desse parlamentar tenha um viés totalmente político, onde uma minoria será beneficiada em detrimento de todo o Estado”, ressaltou o titular da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, Luiz Alberto Esteves Scaloppe.

Em novembro do ano passado, o MPE entrou na Justiça pedindo aplicação de multas aos 50 produtores que têm criação no parque.

O Tribunal de Justiça de MT acatou o pedido e determinou o bloqueio de R$ 945 milhões e o pagamento de mais de R$ 270 milhões dos citados para compensar os crimes ambientais praticados no local.

Na próxima segunda-feira, representantes do Ministério Público em Cuiabá, Vila Bela da Santíssima Trindade e Cáceres vão se reunir com o Vice-Governador do Estado, Carlos Fávaro, e com o Procurador-Geral do Estado, Rogério Galo, para definir estratégias que possam barrar a proposta de extinção e garantir o manejo do Parque e a efetivação de sua regularização. Com Assessoria