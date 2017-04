Teatro Zulmira Canavarros sedia Festival do Choro neste domingo

O MELHOR DA MÚSICA

A Orquestra Cuiabana de Choro; o Núcleo de Choro da Polícia Militar de Mato Grosso, e músicos com trajetórias consolidadas se reúnem neste domingo (23), às 19 horas, no palco do Teatro Zulmira Canavarros, para uma apresentação inédita em homenagem ao Dia do Choro.

O evento faz parte da série de festivais que será realizada pelo teatro, que é anexo à Assembleia Legislativa (ALMT).

Idealizado pelos músicos Andrew Moraes e Raul Fortes, numa parceria com o Teatro Zulmira Canavarros e Sala da Mulher, o festival vai unir o melhor da música com solidariedade.

A entrada será apenas um quilo de alimento não perecível. Toda a arrecadação será doada para uma entidade filantrópica pela presidente de honra da Sala da Mulher, Sonia Meira Botelho.

Dentro da programação, além do teatro, também consta a apresentação de concerto didático; intervenções pela Capital durante toda semana em praças, parques e feiras.

De acordo com Raul Fortes, entre as obras estão Jacob do Bandolim, Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, dentre outras.

“O choro é genuinamente brasileiro. E está presente na Música Popular Brasileira de uma forma geral, mas com outra formação, dando outra sonoridade. A ideia é levá-lo de todas as formas e formações para o público em geral. Da praça ao palco!”, informou Andrew Moraes.

O maestro Andrew Moraes destaca a inédita reunião para essa apresentação. “Todos nós temos uma base no choro, mas queremos explorar os arranjos dos colegas, ouvir novos timbres, novas ideias e ampliar o conhecimento e o amor ao Choro, e o principal, levar essa linguagem musical para todos! É isso que queremos mostrar nessa apresentação”, afirmou.

Além do Núcleo de Choro e Orquestra Cuiabana de Choro, somam ao show, instrumentistas, trios, vozes, como, por exemplo, a intérprete Akane Iizuka, uma das participações especiais.