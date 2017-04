NO CENTRO DE EVENTOS

A Feira Internacional de Turismo do Pantanal (FIT Pantanal) continua com programação extensa neste sábado (22.04), no Centro de Eventos do Pantanal, com atrações para toda a família.

Para quem busca aperfeiçoamento no segmento turístico, ainda poderá se inscrever para as palestras e oficinas da Aldeia do Conhecimento, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo endereço eletrônico https://www.fitpantanal.com.br/inscricao.

A palestras começam às 14h, e abordarão temas como Turismo de Experiência, Como alavancar destinos por meio do Ecoturismo – A experiência de Nobres, Economia Criativa e seus Impactos, Sustentabilidade como diferencial competitivo “água, resíduo e energia”. Tem ainda o Seminário para o Desenvolvimento do Turismo da Pesca Esportiva de Mato Grosso, que tem início às 13h e segue até às 20h.

Ainda na Aldeia do Conhecimento serão realizadas oficinas de gastronomia, a partir das 16h, onde serão realizadas receitas fáceis de serem preparadas, que buscam valorizar o reaproveitamento de alimentos, como produção de biomassa da banana verde, como aproveitar a biomassa em receitas diversas, parmegiana da casca de banana com arroz e batatas rústicas com flor de sal e alecrim, e bolo da casca de banana com caramelo de banana e sorvete de creme.

A partir das 16h, os portões da feira serão abertos para o público em geral, que poderá aproveitar o espaço gastronômico, exposição e comercialização de pacotes turísticos, artesanato, espaço cultural e produtos da agricultura familiar. A programação vai até as 22h.

Na Feira do Artesanato pode-se encontrar artigos para presentes, decoração, biojoias, artigos em cerâmica, madeira, tecido.

O público poderá conferir o espaço Saber Fazer, onde redes, peças em argila e violas de cocho são confeccionados no próprio local.

O Festival Gastronômico conta com uma variedade de pratos gourmets. Tem o sanduíche de costela com chutney de manga, além de outras opções como paella cuiabana, pizza pantaneira, ventrecha de pacu, revirado cuiabano, paçoca de pilão e empada.

Além de doce de pote, brownie, brigadeiros de licor de pequi, furrundu e limão. Já em bebidas, a novidade é um drinque de cachaça de pequi e especiarias.

No espaço Turismo de Aventura a atração ficará por conta da demonstração gratuita dos esportes de aventura como balonismo, slackline, escalada e arvorismo kids.

No estande da Agricultura Familiar, um espaço de comercialização e exposição de produtos da agricultura familiar.

Ao todo, 15 municípios do estado irão apresentar produtos como doces e compotas, plantas medicinais e fitoterápicas, cachaça artesanal, café, castanha, guaraná em pó, mel, verduras, legumes, própolis, banana e mandioca chips, rapadura, farinha, entre outros.

Já no Espaço Cultural, o público poderá assistir apresentações de danças regionais com o Grupo Flor do Atalaia, Catireiros do Araguaia, Dança do Chorado de Vila Bela da Santíssima Trindade, e o encerramento da noite fica por conta do show de Halisson Cristian.

FIT PANTANAL

A Feira Internacional do Turismo do Pantanal (FIT 2017) segue até 23 de abril no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. Tem como tema “Sustentabilidade para o Desenvolvimento do Turismo”.

A feira é promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso e o Sindicato das Empresas de Turismo (Sindetur) e conta com a parceria da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Mato Grosso (ABIH-MT) e a Associação Brasileira de Agências de Viagens de Mato Grosso (ABAV-MT). Além do apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio/MT), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Mato Grosso, Centro de Pesquisa do Pantanal (CPP) e Serviço de Aprendizagem Comercial de Mato Grosso (Senac/MT).