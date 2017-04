Detran capacita servidores da Sejudh em direção defensiva

PARCERIA

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), por meio da Escola Pública de Trânsito (EPT), realizou o curso de Direção Defensiva para 30 servidores do Sistema Penitenciário e para cinco motoristas do Detran, nomeados em fevereiro.

A capacitação ocorreu entre esta terça-feira (18.04) e quinta-feira (20.04), na sala de Multiuso da Diretoria da Habilitação, em Cuiabá.

Durante a capacitação, foram abordados temas sobre direção defensiva, educação no trânsito, adversidades ambientais, noções de meio ambiente e convívio social.

O curso tem carga horária de 16 horas-aulas e busca aprimorar as técnicas e conceitos da direção defensiva, visando desenvolver atitudes seguras no trânsito para a contribuição na redução de acidentes nas vias.

A gerente da EPT, Martinha Cruz, informou que serão realizados novos cursos no mês de maio.

“Para atender a demanda da Escola Penitenciária da Sejudh (Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos), agendamos mais uma turma com integrantes dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Também há uma solicitação para atendermos a demanda da Secretaria no interior”.

O responsável pela Diretoria de Ensino Penitenciário, Fabiano Fratta, participou da abertura do evento e comentou que a parceria da EPT, o interesse e adesão dos servidores da pasta foram importantes para a realização do curso.

“Temos certeza que essa parceria vem somente somar forças entre as entidades do Estado em benefício do servidor público”, afirmou o diretor.